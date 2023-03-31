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大馬前首相納吉欲推翻金融醜聞定罪 聯邦法院駁回

2023/3/31 18:19
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（中央社馬來西亞布特拉加亞31日綜合外電報導）馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）因金融醜聞被判12年有期徒刑，他試圖推翻判決，但聯邦法院（Federal Court）今天予以駁回，斷絕他復出政壇的希望。

納吉因捲入主權財富基金「一馬發展公司」（1MDB）的金融醜聞而被定罪。法新社報導，法院駁回納吉對有罪判決的最後上訴後，他向聯邦法院申請檢討，今天也被駁回。

69歲的納吉聲稱，他未獲得公平的聽審，因為法官有利益衝突，且他的新法律團隊來不及研究案件相關文件。

聯邦法院法官王南吉（Vernon Ong Lam Kiat）今天說，「司法並無偏見，也沒有缺失」，因此駁回納吉的請求。

法院認定納吉從曾屬於一馬發展公司的SRC國際公司（SRC International）轉移4200萬令吉（約新台幣2.9億元）到自己的銀行帳戶，因濫權、洗錢和背信罪被 判12年有期徒刑。如今，塵埃落定，納吉將繼續服刑。

納吉自去年8月開始服刑，聯邦法院今天宣讀判詞時，他看起來很沮喪。

納吉稍早在監獄守衛戒護下抵達法庭，有數十名支持者聲援他。

納吉的妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）去年因貪汙被判有罪，她今天也在場。

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納吉另外還面臨數十起控訴，有可能會拉長他坐牢的時 間。這些指控大多與他在一馬發展公司醜聞中可能發揮的作用有關；此案引發全球洗錢大調查，包括在美國、瑞士和新加坡。

納吉被控從一馬發展公司竊取數十億美元，用來購買超級遊艇、法國畫家莫內（Claude Monet）畫作等各種昂貴物品；這些指控在很大程度上導致納吉失勢，長期執政的「國民陣線」（Barisan Nasional）也在2018年選舉中吞敗。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1120331

#納吉
#聯邦法院
#一馬發展公司
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