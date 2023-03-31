中國駐歐盟大使：與中國斷絕商業關係後果自負

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（中央社台北31日電）歐洲領袖密集訪問中國之際，中國駐歐盟大使傅聰昨天接受外媒專訪時表示，歐洲應該拒絕美國限制與北京進行貿易的要求；他並警告任何與中國斷絕商業關係的國家都將「後果自負」。

英國金融時報今天報導，傅聰接受訪問表示，美國將不惜一切代價破壞歐盟與中國之間的正常關係，歐洲的保護主義傾向正在抬頭。

傅聰反問：「正常人誰會放棄像中國這麼大的繁榮市場？」並警告歐洲政客不要破壞對中國的正面商業情緒，「這只會讓他們自己承擔風險。」

傅聰特別提到荷蘭，指今年荷蘭屈服於美國的壓力，宣布限制向中國出口高端半導體製造技術。

他說，荷蘭需要注意到，中國不會看著自己利益像這樣被踐踏而不採取任何行動回應，暗示北京可能會根據荷蘭限制出口的程度進行報復。

傅聰表示，希望歐洲各國政府和歐洲政客能夠看到他們的利益所在，然後抵制來自美國的不必要壓力，敦促歐盟堅持戰略自主。

報導指出，傅聰接受金融時報專訪的同一天，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，要加強對量子計算和人工智慧等敏感技術領域的貿易和投資的審查。

范德賴恩發表對中政策演說中表示，布魯塞爾必須開發新的防禦工具，因為正面對日益強大的中國。

她又說，一個強而有力的歐中政策有賴於強而有力的協調，以及願意防止可能會面臨的分而治之的策略。

報導稱，中美關係因台灣議題和北京支持俄羅斯而惡化，美國也加緊說服盟友加強對中國的態度。范德賴恩正尋求與美國劃清界限，強調她的目標不是與中國脫鉤，而是「去風險」。

報導提到，歐盟最近提議減少依賴中國進口，包括改善關鍵原材料的供應和促進本土生產綠色技術。新的貿易防禦工具還加強歐盟對經濟恐嚇進行報復，並限制使用由中國政府補貼的公司或生產商，以及透過強迫勞動生產的產品。

傅聰則稱，許多措施實際上違反世界貿易組織的規則，建議北京向世貿正式投訴。

歐洲領袖正密集式訪問中國，包括西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）29日已動身前往中國。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將於4月初訪問中國，范德賴恩也加入訪中行程。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也將在4月中訪問北京。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1120331