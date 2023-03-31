更多編輯台推薦新聞：
蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交
政治

蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

天文學家首藉重力透鏡發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍
科技

天文學家首藉重力透鏡發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

中國駐歐盟大使：與中國斷絕商業關係後果自負

2023/3/31 18:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）歐洲領袖密集訪問中國之際，中國駐歐盟大使傅聰昨天接受外媒專訪時表示，歐洲應該拒絕美國限制與北京進行貿易的要求；他並警告任何與中國斷絕商業關係的國家都將「後果自負」。

英國金融時報今天報導，傅聰接受訪問表示，美國將不惜一切代價破壞歐盟與中國之間的正常關係，歐洲的保護主義傾向正在抬頭。

傅聰反問：「正常人誰會放棄像中國這麼大的繁榮市場？」並警告歐洲政客不要破壞對中國的正面商業情緒，「這只會讓他們自己承擔風險。」

傅聰特別提到荷蘭，指今年荷蘭屈服於美國的壓力，宣布限制向中國出口高端半導體製造技術。

他說，荷蘭需要注意到，中國不會看著自己利益像這樣被踐踏而不採取任何行動回應，暗示北京可能會根據荷蘭限制出口的程度進行報復。

傅聰表示，希望歐洲各國政府和歐洲政客能夠看到他們的利益所在，然後抵制來自美國的不必要壓力，敦促歐盟堅持戰略自主。

報導指出，傅聰接受金融時報專訪的同一天，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，要加強對量子計算和人工智慧等敏感技術領域的貿易和投資的審查。

范德賴恩發表對中政策演說中表示，布魯塞爾必須開發新的防禦工具，因為正面對日益強大的中國。

她又說，一個強而有力的歐中政策有賴於強而有力的協調，以及願意防止可能會面臨的分而治之的策略。

報導稱，中美關係因台灣議題和北京支持俄羅斯而惡化，美國也加緊說服盟友加強對中國的態度。范德賴恩正尋求與美國劃清界限，強調她的目標不是與中國脫鉤，而是「去風險」。

報導提到，歐盟最近提議減少依賴中國進口，包括改善關鍵原材料的供應和促進本土生產綠色技術。新的貿易防禦工具還加強歐盟對經濟恐嚇進行報復，並限制使用由中國政府補貼的公司或生產商，以及透過強迫勞動生產的產品。

傅聰則稱，許多措施實際上違反世界貿易組織的規則，建議北京向世貿正式投訴。

歐洲領袖正密集式訪問中國，包括西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）29日已動身前往中國。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將於4月初訪問中國，范德賴恩也加入訪中行程。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也將在4月中訪問北京。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1120331

#傅聰
#中國
#歐盟
傅聰
投資協定遭擱置 中國大使：中歐應向前看中國駐歐盟大使：烏克蘭問題遷怒中國不理性
范德賴恩
外交部感謝范德賴恩籲台海和平 盼深化與歐盟關係范德賴恩：歐盟與中國關係不是「非黑即白」
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族