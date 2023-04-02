川普涉封口費案遭起訴 宣布4日晚在佛州發表談話

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國前總統川普上週因2016年所涉豔星封口費案遭起訴，使他成為史上首位遭刑事起訴的卸任總統。川普今天宣布，他將於4日晚間在佛羅里達州的海湖俱樂部發表談話。

法新社報導，川普因此案應於4日下午赴紐約曼哈頓的法院出庭應訊。他今天發布聲明說，他將於當晚8時15分（台灣時間5日晨8時15分）在棕櫚灘（Palm Beach）的私人產業海湖俱樂部（Mar-a-Lago）發表談話。

本案為2024年總統大選投下震撼彈，76歲的川普已宣布再度於2024年總統大選角逐白宮大位。共和黨籍的川普遭起訴後即在自創社群平台「真實社群」（Truth Social）上寫道：「選舉干預，私設刑堂！」

他的法律團隊也採取攻勢，矢言川普絕不尋求認罪協議，且隨時可反擊任何指控。

由於川普涉嫌在2016年競選總統期間支付13萬美元（約新台幣400萬元）封口費給色情片演員「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），換取她閉口不談兩人過往風流韻事，紐約大陪審團3月30日決定起訴川普。（譯者：林治平）1120402