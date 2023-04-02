更多編輯台推薦新聞：
山梨學院成縣內首支甲子園冠軍隊 總教練：讓選手樂在打球
運動

山梨學院成縣內首支甲子園冠軍隊 總教練：讓選手樂在打球

一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...
生活

一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普
新聞專題
川普1/300
首頁 / 國際

川普涉封口費案遭起訴 宣布4日晚在佛州發表談話

2023/4/2 23:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國前總統川普上週因2016年所涉豔星封口費案遭起訴，使他成為史上首位遭刑事起訴的卸任總統。川普今天宣布，他將於4日晚間在佛羅里達州的海湖俱樂部發表談話。

法新社報導，川普因此案應於4日下午赴紐約曼哈頓的法院出庭應訊。他今天發布聲明說，他將於當晚8時15分（台灣時間5日晨8時15分）在棕櫚灘（Palm Beach）的私人產業海湖俱樂部（Mar-a-Lago）發表談話。

本案為2024年總統大選投下震撼彈，76歲的川普已宣布再度於2024年總統大選角逐白宮大位。共和黨籍的川普遭起訴後即在自創社群平台「真實社群」（Truth Social）上寫道：「選舉干預，私設刑堂！」

他的法律團隊也採取攻勢，矢言川普絕不尋求認罪協議，且隨時可反擊任何指控。

由於川普涉嫌在2016年競選總統期間支付13萬美元（約新台幣400萬元）封口費給色情片演員「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），換取她閉口不談兩人過往風流韻事，紐約大陪審團3月30日決定起訴川普。（譯者：林治平）1120402

#川普
#海湖俱樂部
#白宮
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
學者：川普遭刑事起訴 凸顯美國政治分裂