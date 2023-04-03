特斯拉Q1全球交車量創新高 逾42萬輛

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（中央社紐約2日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）今天宣布季度交車量創下新高，但季比銷售成長受競爭增加以及經濟前景黯淡影響，未能受惠降價而有亮眼表現。

路透社報導，特斯拉今年前3月交車數達42萬2875輛，較前一季增加4%，比一年前增加36%。執行長馬斯克（Elon Musk）1月曾表示，特斯拉今年交車數可望達到200萬輛，較去年增加52%。

投資人密切關注馬斯克降價的豪賭是否能刺激買氣，但也擔心獲利遭到侵蝕。

特斯拉去年沒有達到華爾街預估的交車數，今年1月全球大降價，部分車款降幅高達20%，引發價格戰。原本要價6萬5990美元的Model Y如今只要價5萬4990美元。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）與CNBC報導，根據財經數據供應商慧甚（FactSet）截至3月31日彙整的估計平均值，華爾街預計特斯拉第1季交車數約為43萬2000輛。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120403