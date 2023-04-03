更多編輯台推薦新聞：
影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄羅斯遠東地區發生規模6.9強震 暫無傷亡災損通報

2023/4/3 16:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社海參崴3日綜合外電報導）俄羅斯遠東海岸地區今天發生規模6.9強震。俄國緊急事務部表示，地震並未引發海嘯，也暫未造成人員傷亡或災情損失。

路透社報導，據緊急事務部，地震震央位於俄羅斯太平洋沿岸堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）以南約44公里處，震源深度為100公里。

在莫斯科以東約6800公里處的堪察加半島，媒體發布的影片畫面顯示，部分建築物出現裂縫，超市裡的瓶瓶罐罐碎了滿地，但目前尚未接獲重大結構性損壞通報。

緊急事務部說，「救援和消防行動小組正檢查建築物，根據初步消息，沒有人員傷亡或災損。」

俄羅斯科學院地球物理調查局（Russian Academy of Sciences Geophysical Survey）堪察加分部表示，地震規模為6.9。

歐洲地中海地震中心（EMSC）最初則稱地震強度為6.6。

美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）並未發布海嘯警報。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1120403

#俄羅斯
#路透社
#強震
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族