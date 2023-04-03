俄羅斯遠東地區發生規模6.9強震 暫無傷亡災損通報

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（中央社海參崴3日綜合外電報導）俄羅斯遠東海岸地區今天發生規模6.9強震。俄國緊急事務部表示，地震並未引發海嘯，也暫未造成人員傷亡或災情損失。

路透社報導，據緊急事務部，地震震央位於俄羅斯太平洋沿岸堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）以南約44公里處，震源深度為100公里。

在莫斯科以東約6800公里處的堪察加半島，媒體發布的影片畫面顯示，部分建築物出現裂縫，超市裡的瓶瓶罐罐碎了滿地，但目前尚未接獲重大結構性損壞通報。

緊急事務部說，「救援和消防行動小組正檢查建築物，根據初步消息，沒有人員傷亡或災損。」

俄羅斯科學院地球物理調查局（Russian Academy of Sciences Geophysical Survey）堪察加分部表示，地震規模為6.9。

歐洲地中海地震中心（EMSC）最初則稱地震強度為6.6。

美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）並未發布海嘯警報。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1120403