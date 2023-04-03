澳洲原住民領袖尤努平古逝世 享壽74歲

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（中央社雪梨3日綜合外電報導）澳洲當代最重要的原住民領袖之一尤努平古（Galarrwuy Yunupingu）今天逝世，享壽74歲。支持者稱這位澳洲原住民權益開拓先鋒是「澳洲的偉人」。

法新社報導，澳洲原住民在1960、70年代展開祖遺土地權益抗爭行動，尤努平古在其中扮演重要角色，並於1998年被認定為「人間國寶」。

尤努平古數十年來推動倡議，嘗試讓澳洲原住民在憲法中獲得承認，而這項原住民入憲賦權議題終於將在2023年底的公民投票中決定。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）稱尤努平古為「最偉大的澳洲人之一」，「尤努平古帶著威信、力量與從容遊走在兩個世界之間，致力讓兩個世界合而為一」。尤努平古的家族要求在他死後遵循原住民傳統，不再使用他的名，僅以姓稱呼他。

尤努平古屬於澳洲北部阿納姆地（Arnhem Land）的雍古族（Yolngu）原住民，他在久病後逝世。阿納姆地位於澳洲偏遠的北領地，具有綿延的熱帶海岸線，內陸也有廣闊的稀樹草原。

在1960年代早期，尤努平古幫助起草「伊爾喀拉（Yirrkala）樹皮陳情書」。雍古族在陳情書中主張對土地的所有權，以遏止外來的開礦計畫。

這份陳情書以傳統的樹皮畫鑲框，啟發了澳洲原住民的土地維權運動。

澳洲原住民推估在約6萬5000年前定居於澳洲，但英國人200多年前來到澳洲後，原住民卻受到廣泛歧視與壓迫。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1120403