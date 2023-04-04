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泰國眾議員選舉 搶首日登記政黨名單

2023/4/4 16:04（4/4 16:21 更新）
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泰國將在5月14日舉行大選，4日是眾議員政黨名單登記日第一天。將代表為泰黨出戰總理一職的流亡前總理戴克辛么女貝東塔（中著格紋外套者），現身登記現場替同黨參選人加油。（為泰黨提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 112年4月4日
泰國將在5月14日舉行大選，4日是眾議員政黨名單登記日第一天。將代表為泰黨出戰總理一職的流亡前總理戴克辛么女貝東塔（中著格紋外套者），現身登記現場替同黨參選人加油。（為泰黨提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 112年4月4日
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（中央社記者呂欣憓曼谷4日專電）泰國將在5月14日舉行大選，昨天是國會區域眾議員登記日第一天，今天則是眾議員政黨名單登記日第一天，各主要政黨代表一早前往選委會設置的登記中心登記政黨名單，並抽出號次。

眾議院在3月20日解散後，45天到60天內必須舉行大選，選委會宣布5月14日為大選投票日，4月3日到7日是有意參選區域眾議員者登記日，4月4日到7日為眾議員政黨名單登記日，5月7日為提前投票日，讓選舉當天無法投票或不在籍選民可以提前投票。

泰國國會去年表決通過憲法修正案，恢復選民一票選人、一票選黨的單一選區兩票制，並將眾議院區域候選人席次從目前350席增為400席，政黨名單的席次從150席減為100席。

今天各大主要政黨代表一大早前往選委會設置在曼谷市政府大樓的登記中心登記眾議員政黨名單，並替所屬政黨抽出號次，主要政黨的知名政治人物也都現身為自己的政黨營造聲勢。

在野聯盟出席的人物包括將代表前進黨（Move Forward）出戰總理一職的皮塔（Pita Limjaroenrat），以及代表為泰黨（Pheu Thai）的貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。

執政聯盟有代表泰自豪黨（Bhumjaithai）的副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）、代表民主黨（The Democrat）的副總理朱林（Jurin Laksanawisit）、代表團結建國黨（United Thai Nation）的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）及代表公民力量黨（Palang Pracharath）的副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）。

阿努廷、皮塔、朱林和普拉威都名列政黨名單，但帕拉育和貝東塔都沒有列在政黨名單。

貝東塔是泰國流亡前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的女兒，她在這次選舉具有高人氣。貝東塔接受訪問時表示，憲法沒有規定政黨的總理候選人必須具有議員身分，最重要的是這個人可以為民服務。

根據泰國憲法，新一屆國會成立後，參眾兩院的議員分別選出議長，接著由眾議院議長召集參眾兩院750名議員就各政黨推出的總理人選表決。總理人選不一定要具有議員身分，獲得過半席次支持的人成為新總理。

根據2017年憲法，2019年3月大選後，參議院250席議員中，50席由選舉委員會指定，200席由國家和平秩序委員會（NCPO）指派；2019年7月NCPO已解散。（編輯：陳惠珍）1120404

泰國將在5月14日舉行大選，4日是眾議員政黨名單登記日第一天，將代表團結建國黨出戰總理一職的總理帕拉育（左2）現身登記現場替同黨參選人加油。（團結建國黨提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 112年4月4日
泰國將在5月14日舉行大選，4日是眾議員政黨名單登記日第一天，將代表團結建國黨出戰總理一職的總理帕拉育（左2）現身登記現場替同黨參選人加油。（團結建國黨提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 112年4月4日
泰國將在5月14日舉行大選，4日是眾議員政黨名單登記日第一天，將代表公民力量黨出戰總理一職的副總理普拉威（左）替所屬政黨抽出號次。（公民力量黨提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 112年4月4日
泰國將在5月14日舉行大選，4日是眾議員政黨名單登記日第一天，將代表公民力量黨出戰總理一職的副總理普拉威（左）替所屬政黨抽出號次。（公民力量黨提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 112年4月4日
#貝東塔
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