川普將為封口費案出庭 面臨刑事指控創先例

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（中央社紐約4日綜合外電報導）美國前總統川普今天將為封口費案出庭應訊，預計會面臨正式指控、按指紋和拍攝嫌犯大頭照。川普將角逐2024年總統大選共和黨提名，且目前聲勢領先，本案堪稱選前一大轉折點。

路透社報導，川普上週遭大陪審團起訴，成為美國首位面臨刑事指控的卸任或現任總統，理由是他涉及2016年支付封口費給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），以換取她閉口不談2006年曾與川普有過一段婚外情。但川普自稱無辜，預計他也不會認罪。

川普今天將在嚴密的維安戒護下出庭，預料現場將出現支持和反對者示威。川普雖讓自由派和全球部分盟邦不滿，卻廣受許多藍領白人和保守基督徒選民的愛戴。

川普昨天從佛州抵達紐約後不久，就在自創的社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「我們必須拿回我們的國家，並且讓美國再次偉大！」同時呼籲支持者捐款挺他參選。

川普預計於當地時間今天下午2時15分（格林威治時間18時15分）出庭聆聽指控，且有機會提出答辯。

川普的律師反對錄影、照相和廣播報導，表示這會「讓本案近似馬戲團的氛圍更加惡化」，將有失體面和莊重。

法官莫城（Juan Merchan）昨晚裁決，傳訊程序開始前會讓5名攝影記者拍照幾分鐘，接著他們必須停止，但允許在走廊上架設攝影機。

之後，主導調查的民主黨籍曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）將於下午召開記者會。

根據川普辦公室，川普則將返回佛州，並於今晚8時15分（格林威治時間5日0時15分）從海湖俱樂部（Mar-a-Lago）對外發言。

大陪審團起訴書上的具體控罪預定今天公開，川普及其盟友已形容指控的背後有政治動機。

曼哈頓地區檢察官辦公室從川普仍在白宮時，就對他展開調查，發現川普當時的個人律師柯恩（Michael Cohen）在2016年總統大選投票日幾天前，曾安排13萬美元的封口費給暴風女丹尼爾斯。

支付封口費並不違法，檢方曾衡量是否要以「川普集團」（Trump Organization）偽造給柯恩的報銷商業紀錄來起訴川普。

雅虎新聞（Yahoo News）昨晚報導，川普將因偽造商業紀錄面臨34項重罪指控，一名聽過今天傳訊程序簡報的消息人士透露，川普面臨的罪名無一是輕罪。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1120404