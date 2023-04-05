全球3大糧商7月撤出 俄可能加強控管小麥市場

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（中央社巴黎4日綜合外電報導）全球3大穀物分銷商宣布7月之前退出俄羅斯，可能導致莫斯科當局加強控管全球小麥市場。

法新社報導，嘉吉公司（Cargill）、路易達孚（Louis Dreyfus）和維特拉（Viterra）表示，俄羅斯對烏克蘭開戰之後，政府施壓和營運困難使它們無法留在俄羅斯。

俄羅斯是全球最大小麥出口國，2022年2月俄國入侵烏克蘭後，小麥並未列入西方對莫斯科諸多制裁的範圍內。

但7月1日起，這些公司將只會租用貨船從俄羅斯運出農產品。

美國糧食巨擘嘉吉3月29日的聲明表示，往後只會在俄羅斯經營「必要的食品和飼料設施」。

「但隨著與糧食出口相關的挑戰繼續增加，嘉吉將在2022-2023這季結束後，於2023年7月停止俄羅斯糧食出口。」

嘉吉發布上述聲明後數日，總部位於瑞士的大宗商品集團嘉能可（Glencore）旗下公司維特拉也跟進，表示維特拉「已得出結論，在俄羅斯的經營活動不再符合公司長期發展方向」。

總部位於荷蘭的路易達孚也指出，正在「評估把現有俄羅斯業務和穀物資產轉讓給新所有者的選擇」。

證券經紀商StoneX Financial分析師蘇德曼（Arlan Suderman）表示，「我們預計一切都將逐漸受到國家控制」，導致穀物市場透明度大大降低。

蘇德曼告訴法新社，俄羅斯營運商的效率也可能低於全球其他同業，因此成本更高，「引發從俄羅斯運出糧食穩定性的擔憂」。

農業經紀商Inter-Courtage的弗卡伯（Damien Vercambre）表示，莫斯科多年來一直想要奪回其小麥業的掌控權。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐崇哲）1120405