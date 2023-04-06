澳洲地方首長控ChatGPT內容不實 準備提誹謗訴訟

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（中央社雪梨5日綜合外電報導）澳洲地方首長胡德表示，若OpenAI不更正ChatGPT所提供有關他因行賄入獄的不實資訊，將對OpenAI提告。這有可能成為首宗針對這種文字生成服務提起的誹謗訴訟。

路透社報導，胡德（Brian Hood）在去年11月當選位於墨爾本西北方120公里的赫本郡（Hepburn Shire）首長。當民眾告訴他，ChatGPT內容誤將他列為2000年代初期澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia）子公司一樁外國賄賂醜聞的犯案者，他開始擔心自己聲譽會受到影響。

胡德的代表律師說，胡德的確曾任職於澳洲儲備銀行這家子公司澳大利亞印鈔公司（Note Printing Australia），但其實是他向當局舉報公司為贏得印鈔合約向國外官員行賄，並且他從未被起訴。

他的律師已在3月21日向OpenAI寄出信函，希望在28天內更正ChatGPT的相關錯誤訊息，否則可能會面臨誹謗訴訟。

律師表示，總部位於舊金山的OpenAI尚未回覆胡德方面寄出的律師函。OpenAI目前也沒有回應路透社寄出的電子郵件。

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若胡德真的提告，這有可能是首次有人針對OpenAI所開發語言生成模型ChatGPT的內容提出告訴。ChatGPT在去年推出後受到極大的歡迎。今年2月，微軟將ChatGPT技術整合進搜尋引擎Bing。微軟發言人尚未做出評論。

諾頓（James Naughton）是胡德所委任高登律師事務所（Gordon Legal）的合夥人，他告訴路透社：「這有可能成為誹謗罪應用於人工智慧（AI）及資訊科技（IT）出版品相關新領域的里程碑。」（譯者：王嘉語/核稿：林治平）1120406