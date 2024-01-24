日本2023年出口額首破百兆日圓 赤字減半

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本政府財務省今天公布2023年貿易統計速報，由於汽車出口表現亮眼，推升日本全年出口額至首度突破100兆日圓，創下統計史上新高紀錄；而貿易赤字也較2022年減少逾半。

日本經濟新聞報導，日本2023年進口額因能源價格高漲情況稍歇而減少，出口額與進口額相減的貿易收支為赤字9兆2913億日圓。

雖然日本貿易收支連續3年出現赤字，但2023年的赤字額比2022年減少54.3%。2022年受到能源價格高漲及日圓走貶影響，創下有統計數據的1979年以來最多的20兆3295億日圓貿易赤字。

2023年的出口額較2022年成長2.8%，來到創統計史新高的100兆8865億日圓；由於半導體供應不足的情況獲得改善，日本汽車出口額達到17兆2652億日圓，成長32.7%。

至於2023年進口額為110兆1779億日圓，較2022年減少7%，主因是原油及液化天然氣（LNG）等進口額減少。

若依地區來看，日本對美國的出口額成長11%，金額來到創新高的20兆2668億日圓，讓美國睽違4年再度超越中國成為日本最大出口國。日本銷美汽車出口額也成長35.5%。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1130124