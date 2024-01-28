印度神廟慶典觀賞台坍塌 造成1死17傷

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（中央社記者林行健新德里28日專電）印度首都德里一座神廟今天凌晨時分發生觀賞台坍塌事件，造成至少1人死亡、17人受傷。

事件發生在德里南部的卡爾卡吉神廟（Kalkaji Mandir），廟方昨晚舉辦謝神慶典，並請來歌手普拉克（B. Praak）獻唱，規模不算太大的廟裏，湧進了大約1500人。

德里警方表示，活動進行到今天凌晨零時30分，廟方為貴賓搭建的觀賞台疑似不堪重量負荷突然坍塌，鐵架與上面的觀眾壓到下面的人群。

傷者被馳抵的救護人員送到附近醫院，其中一名中年婦女不治身亡，身分尚在查驗中。

德里首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）透過社群平台X祈願這名婦女安息、傷者儘快康復，同時呼籲所有德里民眾在辦理活動時，要特別注意安全規範。

普拉克則在Instagram說，主辦單位多次要求群眾後退至安全地區，但群眾對神與他的熱情難以阻擋。

卡爾卡吉神廟供奉雪山神女（Parvati）的分身迦梨女神（Kali），廟方過去26年間，每年都會舉辦這個活動。

根據Varta24電視台的畫面，觀賞台坍塌引起一陣驚呼，現場一片狼籍。

德里警方已控告主辦單位過失致死和危及公眾安全等罪名，目前正進一步調查事件發生原因。（編輯：韋樞）1130128