巴布亞紐幾內亞：與中國就安全和警務協議初步談判

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（中央社雪梨29日綜合外電報導）巴布亞紐幾內亞外交部長特卡欽科（Justin Tkachenko）告訴路透社，巴布亞紐幾內亞正與中國就潛在的安全和警務協議進行初步談判。幾週前巴布亞紐幾內亞首都發生致命暴動。

路透社報導，在美中爭奪太平洋影響力的過程中，太平洋最大島國巴布亞紐幾內亞先前曾表示，澳洲和美國是其安全夥伴，而中國是重要的經濟夥伴。

特卡欽科今天接受路透社採訪時表示，中國去年9月與巴布亞紐幾內亞接觸，並提出為其警察部隊提供訓練、設備和監控技術方面的援助。上週仍持續進行談判。

特卡欽科說：「現階段我們只在經濟和貿易層面與中國來往。他們是我們最大的貿易夥伴之一，但他們提出在內部安全方面協助我們的警務和安全。」

他說，巴布亞紐幾內亞將評估中國提供的安全和警務援助，是否與澳洲和美國已提供的援助重複。

他說：「中方與我們的警務首長和國內安全部長談判仍處於早期階段。他們已經向我們提議，但我們目前尚未接受。」

中國外交部沒有立即回應置評請求。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1130129