更多編輯台推薦新聞：
圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路
運動

圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中捷運藍線獲核定 估10年完工通車
首頁 / 國際

巴布亞紐幾內亞：與中國就安全和警務協議初步談判

2024/1/29 20:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨29日綜合外電報導）巴布亞紐幾內亞外交部長特卡欽科（Justin Tkachenko）告訴路透社，巴布亞紐幾內亞正與中國就潛在的安全和警務協議進行初步談判。幾週前巴布亞紐幾內亞首都發生致命暴動。

路透社報導，在美中爭奪太平洋影響力的過程中，太平洋最大島國巴布亞紐幾內亞先前曾表示，澳洲和美國是其安全夥伴，而中國是重要的經濟夥伴。

特卡欽科今天接受路透社採訪時表示，中國去年9月與巴布亞紐幾內亞接觸，並提出為其警察部隊提供訓練、設備和監控技術方面的援助。上週仍持續進行談判。

特卡欽科說：「現階段我們只在經濟和貿易層面與中國來往。他們是我們最大的貿易夥伴之一，但他們提出在內部安全方面協助我們的警務和安全。」

他說，巴布亞紐幾內亞將評估中國提供的安全和警務援助，是否與澳洲和美國已提供的援助重複。

他說：「中方與我們的警務首長和國內安全部長談判仍處於早期階段。他們已經向我們提議，但我們目前尚未接受。」

中國外交部沒有立即回應置評請求。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1130129

#中國
#巴布亞紐幾內亞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.21