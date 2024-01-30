銷售不佳 本田將在中國進行新一輪裁員

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（中央社台北30日電）日本本田汽車中國工廠繼2023年削減約900名員工後，正在推進新一輪裁員，公司表示，銷量減少、產能過剩下，將壓縮固定費用，為向純電動汽車（EV）轉型做準備。

日本經濟新聞今天報導，本田的中國本部長五十嵐雅行在受訪時證實，「將在中國實施大規模的人員優化」。在銷量減少、產能過剩的情況下，本田將壓縮固定費用，加緊為向純電動汽車（EV）轉型做準備。

2023年11月，本田與廣州汽車集團共同成立的合資公司「廣汽本田」在工廠裁員了900人。五十嵐雅行表示，有一些員工正常解除了勞動合約，「但我們沒有再招人」，同時稱「正在推進新一輪裁員」。

但報導未說明新一輪裁員人數等相關資訊。

五十嵐雅行說明，本田2024年仍將繼續向新能源車轉型和降價競爭」；但目前受降價影響，包括混合動力車（HV）在內的燃油車很難有利潤。

本田的主力車型轎車雅哥（Accord）和CR-V被迫降價，他說，實現全EV化之前的過渡期間「將充分利用此前的收益和燃油車的利潤挺過去」。

本田將於2024年內分別在廣東省廣州市和湖北省武漢市啟動EV新工廠。他說由於總體產能過剩，今年的主要課題包含人員優化，以及如何有效利用EV工廠。

目前本田計劃將以每年超過兩款EV車型的速度進攻市場，雖然EV相較於燃油車很難獲利，但他表示將透過零組件的一體化來降低成本。

中國全力發展電動車市場，以往主攻燃油引擎的日本車企在中國陷入苦戰，豐田2023年7月裁減約1000名員工後，本田11月削減約900名員工；另三菱汽車選擇退出中國汽車生產業務。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1130130