才奪日本小姐后冠 烏克蘭出身佳麗爆不倫戀

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（中央社記者戴雅真東京2日專電）第56屆「日本小姐」選美比賽1月22日由烏克蘭出身、已取得日本國籍的26歲椎野卡洛琳娜（音譯）奪得后冠。但日本週刊2月1日爆出她與一名已婚男性不倫戀。「日本小姐」主辦方表示，她是被自稱單身的已婚男性欺騙。

2月1日發行的「週刊文春」報導，椎野曾與一名已婚醫師約會，還會和對方在自己家裡見面。這名醫師相當有名，隸屬於某藝能事務所旗下。另有媒體揭露，這名已婚醫師就是45歲的美容外科醫師前田拓摩。前田因為勤於鍛鍊，身材相當健美而有「筋肉醫師」的封號。

在傳出不倫疑慮之後，椎野的事務所昨天在社群網站X發文表示，與本人確認後，並沒有發生過週刊文春報導的「不貞行為」。

前田拓摩在Instagram發布手寫信的照片，表示「老實說，報導內容有些誇大與誤導」，他和椎野「確實有約會、見面過一段時間，這是事實。」

他說：「這是我淺薄的行爲所引發的誤會，要對給椎野和相關人士帶來不便深表歉意。」

前田表示：「我確實有一個兒子，現在已經離婚；但當時隱瞞已婚身分接近椎野，而且沒有考慮離婚，因此她拒絕與我繼續見面。」他再次強調椎野沒有過錯。

前田對報導內容有些不滿，認為只採用了爆料者的單方面意見；但報導已經發行，沒辦法收回或修正，以他一己之力也沒辦法和「週刊文春」這樣的媒體對抗，因此他不會再多發言。

主辦「日本小姐」競賽的日本小姐協會也在官方網站發布聲明表示，從新聞報導裡可以看出，事實上是這名已婚男性為了接近其他女性，而向對方表示「自己還是單身」，女性方面沒有犯錯。

協會表示：「日本小姐協會希望透過舉辦日本小姐選美賽，來培育日本之美，包括內在美、行為美，以及外在美，並希望培養具有這些美德的年輕一輩，打造更美好的日本社會。懇求各位諒解，並在未來對於這些女孩的努力與成長，給予更溫暖的支持。」

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椎野雙親都是烏克蘭人，由於母親與日本籍男性再婚，在5歲時移居日本。她除了以26歲年紀奪冠創歷屆日本小姐最年長紀錄，也是在日本小姐選美比賽各獎項中，第一位出身歐洲的獲獎佳麗。

椎野從國中3年級開始從事模特兒活動，有著深邃五官及修長手腳，還開展自己的YouTube頻道。她在奪下后冠後曾說，「希望為打造一個不以外表判斷多元化及人的社會做出貢獻。」（編輯：馮昭）1130202