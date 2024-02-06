因應AI發展 英國投入40億元設研究中心

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國今天表示將投入超過1億英鎊（約新台幣40.5億元）設立9個全新的人工智慧（AI）研究中心，並對監管機關人員進行相關技術的培訓。

路透社報導，英國科技大臣唐萃蘭（Michelle Donelan）在聲明中說：「AI正在快速發展，但我們已經證明人類可以同樣地快速發展。藉由針對特定產業採取靈活、具體作為，我們不消一刻就已經開始掌握風險。」

英國政府表示，近9000萬英鎊（約新台幣36.4億元）將用於AI研究中心。而這9個研究中心將聚焦於把AI應用在醫療保健、化學、數學等領域，並與美國負責AI的單位建立起夥伴關係。

英國政府表示，另外1000萬英鎊則將用於協助監管機關因應AI風險，並善用AI帶來的各項機會，例如開發實用工具來監控電信、醫療保健、金融、教育等領域的風險。

英國去年11月曾辦了全球首屆人工智慧安全高峰會（AI Safety Summit），並有超過25國簽署「布萊切利園宣言」（Bletchley Declaration）。這項宣言著重在辨識AI可能帶來的風險，並制訂跨國政策來緩解這些風險。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130206