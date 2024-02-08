涉竊偵測核彈發射機密 美籍華人工程師在美被捕

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國司法部今天表示，一名在中國出生的美國研究人員被控竊取包括用於偵測核彈發射技術的商業機密，已經遭到逮捕。

美國司法部透過聲明表示，加州聖荷西（San Jose）57歲男性龔晨光（Chenguang Gong，音譯）昨天遭到逮捕。

在中國出生的龔晨光2011年歸化為美國公民，被控從他曾短暫任職過的研發公司將超過3600個檔案轉移到個人的儲存裝置中。司法部並未公布這間公司的名稱。

根據法庭文件，龔晨光2023年1月到4月間在這家公司任職，擔任紅外線感測器的電路設計經理。

法庭文件顯示，這些檔案包括用於偵測核彈發射、追蹤彈道飛彈與極音速飛彈等太空系統的紅外線感測器藍圖。

據稱，這些檔案還包括讓美國軍機能探測追熱飛彈並採取反制措施的感測器藍圖。

美國檢察官艾斯特拉達（Martin Estrada）表示，龔晨光「先前曾尋求向中國提供資訊，以援助其軍方」。

艾斯特拉達指出：「我們知道包括中華人民共和國在內的外國行為者正積極試圖竊取我們的技術，但我們將藉由保衛美國企業和研究人員的創新，持續對這種威脅保持警惕。」（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1130208