舊金山纜車橫跨150年 博物館穿越時空留住經典

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（中央社記者張欣瑜舊金山8日專電）舊金山向來以創新精神聞名，150年前的纜車發明被視為最能體現其意涵的重要成就之一。時至今日，舊金山仍保有4條觀光路線，纜車博物館更免費對外開放，讓外界一窺這項文化遺產的奧妙。

美國西岸大城舊金山風景如織，熙來攘往的街道與高低起伏的丘陵地上，典雅復古的環狀有線纜車為這座城市增添韻味，其故事整整橫跨150年歷史。

走進諾布山的纜車博物館，巨型輪圈滾動纜繩發出的聲響，彷彿將人捲入時光隧道，最深處的螢幕上播放著纜車從古至今演變的軌跡，15分鐘長的影片將纜車當初興建目的及其後來的多變命運，深入淺出完整介紹，吸引大批遊客駐足。

19世紀末，舊金山城市發展面臨陡峭地形挑戰，使用傳統馬車工具相當艱難，英國出生的海里迪（Andrew Hallidie）和父親到加州淘金，隨後目擊因天雨路滑、馬車過重導致馬兒被壓死意外，於是興建革命性的纜車系統。

根據博物館記載，全盛時期，舊金山一度有23條路線供大眾在城市移動使用，1906年舊金山大地震引發火災，逾100輛纜車被燒毀，雖然部分路線之後修復，市政府卻計畫以電車和汽車取代纜車，最後基於市民對纜車的深厚情感和歷史意義，保留數條路線，並成為舊金山各大知名景點的觀光路線。

纜車博物館導覽員馬丁（Rudy Martin）告訴中央社，由於博物館位於丘陵地上，至今他每天仍搭乘纜車上下班，據他了解，目前纜車乘客有8成以上是遊客，也有少部分當地民眾持續使用纜車作為日常交通工具，飽覽城市景緻。

馬丁說，纜車如今已經是這座城市「不可或缺的重要象徵」，博物館展覽不僅僅是逾百年歷史文物的集合，更是對舊金山長久以來創新精神的一種致敬。

不論是大太陽或下雨天，舊金山纜車博物館週二至週日免費對外開放，除珍貴的歷史文獻外，內部擺放著各種驅動電纜的機械設備，讓遊客得以一窺奧妙。

手動操作纜車設計獨特，是由機械驅動的地下纜繩系統控制車輛沿著特定軌道行駛。馬丁表示，150年來，纜車運作方式始終沒有改變，意味著最創新的城市仍保有最純粹的技術，未來這個「移動古蹟」也將持續為民眾、遊客服務。

舊金山市政府才剛歡慶完纜車150週年，舉辦一系列活動慶祝，當時現場播放已故傳奇歌手班奈特（Tony Bennett）名曲「我把心留在舊金山」（I Left My Heart In San Francisco），這首歌同樣為這座城市留下不朽經典。（編輯：張芷瑄）1130209

舊金山纜車已經是這座城市不可或缺的重要象徵，纜車博物館不僅僅是逾百年歷史文物的集合，更是對舊金山長久以來創新精神的一種致敬。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年2月9日