日本大阪灣又見抹香鯨誤入 受困已逾兩週

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京9日綜合外電報導）日本大阪灣去年1月發現一頭抹香鯨誤入受困後死亡，沒想到今年1月又有另一頭看似抹香鯨的鯨魚誤入大阪灣，到今天已受困逾兩週，讓當局為了如何因應而傷透腦筋。

日本讀賣新聞報導，2023年1月時，大阪市淀川出海口附近發現一頭被暱稱為「淀醬」的抹香鯨，並於之後死亡。大阪市政府當時將鯨魚屍體吊起裝載於船上，最後沉入大阪灣外的紀伊水道。

沒想到今年1月又出現一頭鯨魚誤入大阪府堺市的港灣內已逾兩週，目前身體狀況看似衰弱，因為沒有讓鯨魚回歸大海的有效作法，使負責管理港灣的大阪府政府苦於因應。

這頭鯨魚1月23日在港灣內被民間船隻發現，推估體長約12公尺、重量約20公噸，種類應是抹香鯨。大阪府政府這段時間持續透過無線電，呼籲往來漁船等船隻不要靠近鯨魚。

專精鯨類生態學的東京海洋大學名譽教授加藤秀弘表示，抹香鯨具有群居習性，這頭鯨魚可能是跟群體走散誤入港灣。

加藤還說，雖然抹香鯨能藉由發出像潛艦聲納般的聲波來掌握自己所在位置，但如果在水深較淺的海域就會因無法發揮功能而失去方向感。

這頭鯨魚目前位於堺泉北港水域，水深不過約15公尺，也沒有作為鯨魚食物的大型烏賊棲息。加藤提到，儘管鯨魚2到3個月不進食也能存活，但誤入港灣內的狀況就很難救援。

報導指出，雖然可以藉由船隻使用繩索將鯨魚拖至外海，但該方式有其危險性。2007年用這種方式想移動一頭在愛媛縣宇和島市被發現的鯨魚時，船隻卻不慎翻覆造成一人死亡。

大阪府知事吉村洋文2月7日於記者會上說，希望能讓這頭鯨魚重返大海。如果屆時鯨魚在港灣內死亡的話，大阪府政府正在研究是要掩埋還是拖到外海處置。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1130209