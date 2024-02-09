日本擬擴大雇用保險法對象 估增500萬勞工受惠

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本政府為讓兼職及打工等勞工可領取失業給付及育嬰留職停薪津貼等，今天在內閣會議上通過擴大適用對象的雇用保險法等修正草案，預估將新增約500萬名勞工受惠。

日本放送協會（NHK）報導，日本現行法律規定，只有每週工時20小時以上的勞工可以透過平時繳交雇用保險費，一旦發生失業或要申請育嬰假等情況，就能請領相關給付或津貼。

日本政府今天上午在內閣會議中通過相關修法草案，將可參加雇用保險的對象從「每週工時20小時以上」，擴大到「每週工時10小時以上」，修法後預估會新增約500萬人受惠，可領取失業給付及育嬰留職停薪津貼等。

另外，為打造勞工安心轉換工作的環境、促成人才往具成長潛力產業移動，在個人因素離職重新學習所需技能的情況下，就能較現行規定提早兩個月成為失業給付對象。

而在愈來愈多男性申請育嬰假，預料相關津貼給付總額將更為增加的情況下，日本政府為穩定所需財源，將從明年度起增加中央政府負擔比例。

日本政府將把相關修法草案送入本屆國會，期待早日獲審議通過。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1130209