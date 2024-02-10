美私人飛機墜毀州際公路起火燃燒 2死3人生還
2024/2/10 10:04
（中央社邁阿密9日綜合外電報導）美國有關當局表示，一架載有5人的私人小飛機今天失去動力並墜毀在佛羅里達州一條州際公路上，當場起火燃燒，造成2人喪生。
法新社和紐約時報報導，美國聯邦航空總署（FAA）在舊稱推特（Twitter）的社群平台X發文說，一架龐巴迪挑戰者600型（Bombardier Challenger 600）飛機於下午3時15分左右墜毀在佛州小鎮那不勒斯（Naples）不遠處的75號州際公路（I-75）。
那不勒斯市立機場（Naples Municipal Airport）發言人金恩（Robin King）在聲明中說，飛機駕駛在原定落地時間前2分鐘呼叫飛航管制員，說「兩個發動機都熄火，請求緊急降落」。
「飛航管制員立即給予降落許可，但飛行員表示飛機已到不了機場…將試圖降落在I-75路面上。」
金恩表示有3人逃過一劫；警方證實有兩人當場死亡。
這架飛機是從俄亥俄州立大學機場（Ohio State University Airport）起飛；目前還不清楚這架飛機墜毀時是否在公路撞上任何車輛。
當地媒體畫面顯示，起火燃燒的飛機殘骸停在公路一側，濃濃黑煙直衝天際。
美國聯邦航空總署和國家運輸安全委員會（NTSB）將調查失事原因。（譯者：蔡佳敏）1130210
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