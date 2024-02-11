美國南加州直升機失事墜毀 釀5人喪命

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國當局表示，1架載有6人的直升機在南加州莫哈維沙漠（Mojave desert）的小鎮附近意外墜毀。

美聯社引述洛杉磯電視台KABC-TV報導，這架直升機昨晚在貝克鎮（Baker）附近墜毀。貝克鎮位於拉斯維加斯西南方約153公里處，約有700名居民。

據聖伯納地諾郡（San Bernardino）治安部門，失事的直升機於當地時間晚間8時45分左右從棕櫚泉機場（Palm Spring Airport）起飛，原訂飛往內華達州波爾德市（Boulder City），結果在晚間10時左右墜毀。

警方告訴電視台，目前尚未找到任何倖存者，墜機原因仍待調查。

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）表示，正派遣專門小組前往現場調查事故原因；美國聯邦航空總署（FAA）也稱他們正展開調查。

本月8日，1架美國陸戰隊直升機於惡劣天候中在聖地牙哥郊外山區墜毀，造成5名陸戰隊員罹難。（譯者：施施）1130211