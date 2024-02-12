德州知名牧師教會爆槍擊案釀2傷 女凶嫌遭擊斃

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（中央社休士頓11日綜合外電報導）美國德州警方今天說，一名30多歲婦女在美國最大宗教場所之一、著名牧師奧斯汀（Joel Osteen）的湖木教會（Lakewood Church）開槍，造成兩人受傷，包括一名5歲男孩。

綜合法新社和路透社報導，休士頓警察局長芬納（Troy Finner）在記者會上說，這名女子下午2時前不久手持一把長槍，帶著一名孩子進入這座非宗派基督教會。

芬納說，女子抵達教會後開始開槍，但在教會負責維安的兩名非值勤員警迅速開槍還擊，將女子擊斃。

這座巨型教會由體育館改建而成，可容納多達1萬6800人。

芬納說，「一名5歲的孩子被擊中，在我們當地醫院治療、情況危急」，而一名「我不認為與此事有關」的50多歲男子因腿部槍傷正接受治療。

芬納表示，犯案女子曾揚言她身上有炸彈，促使有關當局搜查她的背包和汽車，所幸並未找到爆裂物。

一名目擊者告訴當地電視台KHOU說：「當我進入教堂時，我看到人們奔跑並說有人在開槍，有人在開槍，我們可以聽到槍聲。」

「我們試著打開走廊上的一些門，但它們被鎖住了。有些人出去開車，但其他像我這樣的人不知道該去哪裡。」

這名目擊者說，一名教會志工把他們藏在洗手間，並利用堆高的傢俱擋住洗手間大門，警告他們不要亂動。

她還說：「3樓和4樓都有孩子，家長們很擔心孩子。我們把事情交在上帝手中。」

大規模槍擊事件在美國很常見，美國的槍支比人還多，大約1/3的成人擁有槍支。

奧斯汀是美國知名電視布道家，他對這次槍擊感到「震驚」，並形容自己「有點不知所措」。

現年60歲的奧斯汀在記者會上說：「我們不明白為什麼會發生這類事件，但我們知道一切都在上帝的掌握中…雖有邪惡的力量，但支持我們的力量，也就是上帝的力量，更為強大。」他還說，他會為受害者和槍手禱告。（譯者：林沂鋒/核稿：蔡佳敏）1130212