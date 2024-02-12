印度農民時隔3年再度前進首都示威 警方封路攔阻

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（中央社新德里12日綜合外電報導）印度警方今天今天封鎖道路，阻止農民前進首都新德里要求政府履行2021年解決農民示威時承諾更好的農作物價格。當年有數千農民在通往新德里的主要高速公路旁紮營抗議達一年。

路透社報導，一些印度部會首長預計今天與農民團體領袖會面，試圖避免2021年的示威再現。當年行動目的是要迫使印度政府撤銷對印度龐大農業市場解除管制所祭出的農業三法。

印度即將在幾個月後舉行國會選舉，外界普遍預期總理莫迪（Narendra Modi）能贏得第3個任期。印度數百萬農民是具有影響力的選民族群，因此執政黨往往努力爭取他們的支持。

電視台畫面顯示，來自印度北部糧倉省分旁遮普省（Punjab）和哈雅納省（Haryana）的農民開著拖拉機朝首都前進，在新德里外圍則可見到架起有刺鐵絲網和堆起水泥空心磚等障礙物來阻擋他們。警方同時也對市區發布公開聚集禁令。

印度農民團體領袖號召農民採取示威行動，要求政府提高對農作物價格保證的支持，以及實現讓農民收入增加一倍的承諾。

印度政府每年會針對20多種農作物宣布支持價位，以立下基準；但國家機關只會以保障價位收購稻米和小麥，因此只有占印度農民約6%的稻農和麥農受惠。

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莫迪政府2021年廢除農業三法時，承諾會成立農民和政府官員小組，來找到辦法確保所有農產品享有保證價格。但印度農民指責政府兌現承諾速度緩慢。

旁遮普農工鬥爭委員會（Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Committee）秘書長潘德赫（Sarvan Singh Pandher）告訴印度亞洲國際新聞社（ANI）：「我們將以和平方式採取行動，我們的目的是政府傾聽我們的需求。」（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1130212