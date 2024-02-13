更多編輯台推薦新聞：
大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
政治

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄控愛沙尼亞總理「破壞歷史情感」 打入通緝名單

2024/2/13 21:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科13日綜合外電報導）根據俄羅斯內政部資料庫，俄國警方已將愛沙尼亞總理卡拉斯、國務卿彼得柯普，以及立陶宛文化部長凱瑞斯打入通緝名單。

路透社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）因為「破壞歷史情感」而遭通緝。

俄羅斯國營塔斯社（TASS）報導，這些波羅的海國家官員遭控「破壞蘇聯士兵紀念碑」。

根據資料庫內容，除卡拉斯外，愛沙尼亞國務卿彼得柯普（Taimar Peterkop）和立陶宛文化部長凱瑞斯（Simonas Kairys）也被列入通緝名單。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示：「這只是開始而已…把全球從納粹和法西斯主義解放出來的記憶遭到破壞，必須追究這樣的罪行。」

這些波羅的海國家過去都是蘇聯加盟國，且已宣布計劃移除蘇聯時期的紀念碑。2022年，卡拉斯宣布將移除200至400座這類紀念碑。

俄羅斯調查委員會主席巴斯特金（Alexander Bastrykin）則下令就此事展開刑事調查。

這3名政治人物只會在穿越俄羅斯邊界時面臨遭逮捕風險。除此之外，俄國宣布通緝他們並不會造成實質影響。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1130213

#俄羅斯
#卡拉斯
#立陶宛
#愛沙尼亞
#通緝
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.49