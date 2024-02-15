對美國憲法防護箱潑灑粉末 環保抗議人士遭逮捕

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）兩名主張重視氣候議題的抗議人士今天向存放美國憲法的防護箱潑灑紅色粉末，導致位於華府的美國國家檔案局（National Archives）暫時關閉。

法新社報導，抗議人士在社群媒體上發布的影片中表示，「我們都應擁有清淨的空氣、潔淨的水…和宜居的氣候」，呼籲美國政府停止對化石燃料的補貼，並要求美國總統拜登宣布「氣候緊急狀態」。

抗議事件發生後，這份存放在厚實防彈玻璃製成的溫控箱中公開展示的國家建國文件似乎沒有受損。

國家檔案局表示，館內展覽憲法和其他歷史文件的圓形大廳，當天剩餘的開放時間將予以關閉。

國家檔案局檔案管理員修根（Colleen Shogan）透過聲明表示：「國家檔案局圓形大廳是我們建國文件的庇護所。」

「這些文件存放在這裡，是為了讓所有美國人閱覽和理解我們國家的原則。」

「我們非常嚴肅地看待這種破壞行為，我們堅持要求肇事者受到法律最嚴厲的起訴。」

近年來，環保運動人士紛紛選擇博物館作為抗議對象，特別是在歐洲，他們通常鎖定保護藝術品的玻璃箱，而非藝術品本身。

上個月，法國環保團體「食物的反擊」（Riposte Alimentaire）在巴黎羅浮宮博物館對保護達文西名畫「蒙娜麗莎」（Mona Lisa）的防彈玻璃箱潑灑南瓜湯。

今天這起事件的影片中，可以看到保全人員逮捕了抗議人士，並清空這座華府主要旅遊景點建築物內的人群。

國家檔案局透過聲明證實抗議人士遭到逮捕。

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呼籲重視氣候議題的組織「宣布緊急狀態」（Declare Emergency）在社群媒體上聲稱對這起抗議行動負責。他們在社群媒體上表示：「我們不希望文明終結，但這就是我們目前正在走的道路。」

去年4月，同一團體的人士在美國國家藝術博物館（National Gallery of Art）以染料塗抹了保護法國藝術家竇加（Edgar Degas）雕塑作品的防護箱。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1130215