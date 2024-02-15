美官員：俄天基核武進展 威脅美衛星網絡

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國高級官員今天警告，美國正面臨「重大的」新國安威脅；兩家媒體報導，這與俄羅斯試圖打造天基核子能力有關。

美國廣播公司新聞網（ABC News）與「紐約時報」引述不具名官員說，俄羅斯正在研發天基反衛星核子武器。

紐時引述官員說法報導，俄羅斯尚未部署這類能力。紐時還說，美國已向國會及歐洲盟友知會此事，稱俄羅斯的天基核能力可能構成國際威脅。

紐時指出，俄國若成功部署這類擊殺人造衛星的核武，將可摧毀民用通訊、太空偵察，以及美國和盟國的軍事指揮；一名卸任官員表示，當前美國尚不具備對付這類武器與保護自家衛星的能力。

官員們在公開場合表示沒必要恐慌，但拒絕透露細節，只模稜兩可表示有重大事件。國會領袖和白宮預定在明天的閉門會議討論此事。

讓人嗅出事情不尋常的跡象，最先來自聯邦眾議院情報委員會（US House Intelligence Committee）主席特納（Michael Turner），他突然發表聲明提及「重大國安威脅」。

他說：「我請拜登總統解密與此威脅有關的所有資訊，好讓國會、政府和友邦能公開討論因應這項威脅的必要行動。」

消息人士告訴國家廣播公司（NBC）和有線電視新聞網（CNN），此一威脅是「讓人高度擔憂的」俄羅斯軍事能力，但未提供更多細節。

特納和民主黨同僚海姆斯（Jim Himes）在寫給議員的信中表示，委員會「點出與破壞穩定的外國軍事能力相關的緊急問題，所有國會決策者都該知道此事」。

海姆斯在另一份聲明中敦促審慎行事，他稱此情報「重要」，但不會「造成恐慌」。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）也敦促小心謹慎，他告訴記者，「沒有必要引起民眾恐慌」。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1130215