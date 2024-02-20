俄國3月選總統 波羅的海諸國：不自由也不公平

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（中央社立陶宛首都維爾紐斯19日綜合外電報導）波羅的海國家外交部長今天發布聯合聲明表示，俄羅斯即將舉行的總統大選「既不自由、也不公平」，因為沒有真正向現任總統蒲亭挑戰的候選人。

法新社報導，俄羅斯3月15日至17日舉行總統大選，蒲亭（Vladimir Putin）已準備好進一步延長他斷斷續續共20年的俄國總統生涯，即便俄烏戰爭未歇、俄國著名反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）日前猝死，都讓西方對俄國極為不滿。

波羅的海3國立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞的外交部長發布聯合聲明，譴責俄羅斯「全面鎮壓」反對派和獨立媒體。

這3個北大西洋公約組織（NATO）兼歐洲聯盟（EU）成員國的外長在聲明說：「俄羅斯即將舉行的總統『選舉』既不自由也不公平。」他們並抨擊這場選舉「缺乏可信的替代人選」。

3國外交部長表示：「（俄國）這些選舉缺乏任何民主合法性。」

俄羅斯多年來一直將反對派人士排除在選舉和政治圈之外，在克里姆林宮2022年下令全面入侵烏克蘭後，這種打壓行動進一步加劇。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130220