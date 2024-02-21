俄攻占阿夫迪夫卡 蒲亭：將繼續深入烏克蘭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天表示，攻占阿夫迪夫卡（Avdiivka）之後，俄羅斯軍隊將進一步深入烏克蘭，以鞏固戰果。他說，烏軍在混亂中逃離阿夫迪夫卡。

這座曾擁有3萬2000人口的城鎮17日落入俄羅斯手中，是2023年5月莫斯科占領巴赫姆特（Bakhmut）以來，蒲亭最大的戰場勝利。

俄羅斯國防部公布的電視畫面顯示，阿夫迪夫卡幾乎每棟房屋都有戰爭的痕跡。

蒲亭今天表示，烏軍開始混亂逃離後，烏克蘭宣布從阿夫迪夫卡撤軍的命令。他說，所有被俘的烏克蘭軍隊都應享有國際囚犯公約規定的權利。

蒲亭在克里姆林宮對國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）說：「就阿夫迪夫卡的整體情況而言，這是絕對的成功，我向你道賀。」

蒲亭說：「但這種發展必須做好充分準備，提供人員、武器、設備和彈藥。這似乎不用多說，但我還是請你注意一下。」

烏克蘭表示，經過數月激戰，烏克蘭撤回了士兵，以免被全面包圍。烏克蘭軍方表示，確實有人員傷亡，但撤退後局勢已經穩定。

去年烏克蘭未能突破俄羅斯防線後，莫斯科持續嘗試壓制烏軍，基輔則在考慮進行新的重大動員。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週任命新指揮官來指揮這場戰爭。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130221