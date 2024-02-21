印度瑞辛納對話登場 預期談及台灣情勢

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（中央社記者林行健新德里21日專電）印度版玉山論壇「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）今天登場，部分場次預期將談及台灣情勢，印度總理莫迪將以主賓身分出席開幕儀式，台灣也有高層國安人士與會。

「瑞辛納對話」又稱「雷崗對話」，是由新德里智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）與印度外交部聯合主辦，探討國際社會在地緣政治與地緣經濟上面臨的挑戰，今年於2月21日至23日在新德里舉行。

大會手冊顯示，印度總理莫迪（Narendra Modi）和來訪的希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）將於印度時間今晚6時（台灣時間8時30分），以主賓身分出席開幕儀式並發表致詞。

印度外交部表示，瑞辛納對話今年邁入第9屆，主題為「棋局：衝突、競爭、合作、創造」，有來自100多國的2500名部長、前政府元首、軍事將領、科技界人士、學者與智庫專家與會。

在今年的大主題之下，各國領袖與專家將分別就科技革命、氣候變遷、戰爭新形態、多邊主義改革、2030年後發展目標以及民主捍衛等議題，進行小組對話。

根據大會議程，22日的早餐對話有可能談到萬一台灣週邊發生危機，亞太國家可以期待美國或歐洲國家做出何種承諾；此外，23日也有兩個場次可能談及台灣的局勢。

據了解，台灣今年也有高層國安人士以及多名學者與會。（編輯：陳慧萍）1130221