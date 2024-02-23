傳被騙參與俄烏戰爭 印度外交部籲國人謹慎

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（中央社記者林行健新德里23日專電）媒體報導稱有印度人被騙去俄羅斯參與俄烏戰爭，印度外交部今天呼籲印度民眾保持謹慎、遠離衝突。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）以書面答覆媒體詢問的方式說，印度政府注意到一些印度國民已經報名參加俄羅斯軍隊的後勤工作，印度大使館例行性地與俄羅斯當局討論此事，希望他們早日獲准退出。

賈斯瓦說：「我們敦促所有印度國民保持應有的謹慎，遠離這場衝突。」

印度人報（The Hindu）20日披露，至少3名印度人，被仲介騙去俄羅斯，幫俄羅斯攻打烏克蘭。

其中一名受害者的家屬早在1月就向所在省分的省議員求助，這名省議員寫信給印度外交部，希望政府出面救人。

報導引述1名20多歲的受害者說，他們去年11月抵達俄羅斯，受雇為「軍隊安全協助者」，但俄羅斯軍人訓練他們使用槍械及彈藥，1月時他們在槍管的威脅下，被派到頓內茨克（Donetsk）參戰。

這名受害者說，仲介者曾告訴他們，不會被派到戰場，承諾薪資是每個月19萬5000盧比（約新台幣7萬4000元），外加每個月5萬盧比的津貼。

報導說，這名受害者數日後成功從戰場逃脫，住進醫院，但因手上沒有身分證件也沒有錢，無法返回印度。（編輯：陳承功）1130223