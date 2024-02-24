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首頁 / 國際

北韓動作頻頻 中美官員對話討論朝鮮半島局勢

2024/2/24 00:07
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（中央社記者江今葉華盛頓23日專電）針對北韓近來動作頻頻，美中主管北韓議題官員近日視訊對話，討論北韓日益破壞穩定的行為，也討論維持朝鮮半島和平穩定必要以及恢復對話與外交的重要性。這是美中高階官員最新一次對話。

美國國務院新聞辦公室今天發出新聞稿表示，國務院負責北韓事務高階官員朴正鉉（Jung Pak）21日與中國朝鮮半島事務特別代表劉曉明舉行視訊對話。

國務院指出，兩人討論北韓日益增加的破壞穩定與升高局勢行為，以及深化與俄羅斯的軍事合作，雙方討論維護朝鮮半島和平穩定的必要以及恢復對話與外交的重要性。

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朴正鉉與劉曉明還討論俄羅斯與北韓之間日益強化的軍事合作，違反聯合國安理會的多項決議。朴正鉉強調，聯合國所有成員應履行義務，全面落實聯合國對北韓的制裁。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中共中央政治局委員、外交部長王毅16日利用德國慕尼黑安全會議機會舉行雙邊會談，兩人也曾就朝鮮半島局勢交換意見，重申解決朝鮮半島問題的重要性，並在各層級就朝鮮問題持續保持溝通。（編輯：陳正健）1130224

#中國
#劉曉明
#北韓
#美國
#朝鮮半島
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