中國警察進駐吉里巴斯 美警告莫接受中方援助

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）在路透社披露中國警察正在鄰近夏威夷的偏遠太平洋環礁國家吉里巴斯工作後，美國今天警告太平洋島國，不要接受中國安全部隊提供的援助。

吉里巴斯代理警察局長阿瑞提艾拉（Eeri Aritiera）上週告訴路透社，身穿制服的中國警察正在與吉里巴斯警方合作社區警務和一項犯罪資料庫計畫。

吉里巴斯是一個僅有11萬5000人口的島國，距離夏威夷最近的島嶼就位在檀香山（Honolulu）南方2160公里處。

美國國務院發言人被要求對路透社報導置評時說：「我們不認為引入中國安全部隊將有助於任何太平洋島國；反之，這麼做有可能加劇區域與國際緊張。」

這名官員補充道，美國政府不會容忍中國的「跨國鎮壓行動」，包括在世界各地設立警察站的企圖。

發言人說：「我們擔心與中國的安全協議，以及與網路安全有關的合作，可能對任何太平洋島國的自治產生潛在影響。」

吉里巴斯被認為具有戰略意義，不僅因為地理位置相對靠近夏威夷，也因為他們控制著全球最大專屬經濟區之一、範圍超過350萬平方公里的太平洋。

吉里巴斯有一座日本衛星追蹤站，中國也宣布計劃在吉里巴斯的坎頓島（Kanton Island）重建二戰時期美軍留在島上的一處軍用飛機跑道，此舉引發美國關切。

美國去年10月承諾，將在坎頓島這座前美軍基地進行碼頭升級，並表示希望在吉里巴斯開設大使館。

阿瑞提艾拉表示，吉里巴斯2022年曾請求中國提供警務援助，但並未在境內設置中國警察站。

去年有十多位身穿制服的中國警察抵達吉里巴斯，每6個月輪替一次。

中國大使館消息人士也說，這些穿制服的中國警察正在吉里巴斯工作，但中國並未在當地設立警察站。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130227