路透：中國警方進駐吉里巴斯 當地官員否認設警察站

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（中央社雪梨23日綜合外電報導）吉里巴斯官員告訴路透社，中國警察正在吉里巴斯工作，身穿制服的警員參與社區警務和犯罪資料庫計畫。這個偏遠的太平洋環礁島國距離美國領土夏威夷不遠。

路透社報導，在美中兩國對抗態勢日益升高的背景下，中國再次致力擴大與太平洋島國之間的安全關係，但吉里巴斯並未公布與中國達成的警務協議。

吉里巴斯僅有11萬5000人口，雖是小國，卻具有戰略重要性，因為此地距離夏威夷相對較近，並控制面積達350萬平方公里的全球最大專屬經濟區之一，日本還在當地設有衛星追蹤站。

吉里巴斯代理警察局長阿瑞提艾拉（Eeri Aritiera）告訴路透社，島上的中國警察與本地警方合作，但吉里巴斯未設置中國警察站。

他在電子郵件中寫道：「中國警方代表團與吉里巴斯警察部門合作，在社區警務計畫和武術（太極）功夫方面提供協助，資訊技術單位也協助我方的犯罪資料庫計畫。」

中國駐吉里巴斯大使館未回覆路透社詢問中國警察角色的置評請求。今年1月一則社群媒體的貼文中，中國大使館提到「中國駐吉里巴斯警察站」負責人的名字。

阿瑞提艾拉說，吉里巴斯於2022年請求中國提供警務協助。去年12月他在北京參加了一場會議，與會者有中國公安部部長王小洪和多名太平洋島國警方官員。

去年有十多位穿制服的中國警察抵達吉里巴斯，每6個月輪替一次。

阿瑞提艾拉說道：「他們只提供吉里巴斯警察部門需要或要求的業務。」

吉里巴斯總統辦公室未回覆路透社的提問。

中國是太平洋地區的基礎建設主要放貸國，同時致力在這裡達成區域性的安全暨貿易協議，但於2022年太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）遭否決。

不過，中國與索羅門群島簽署安全協議後，中國警方就從2022年開始部署於當地，美國和澳洲則批評此舉破壞區域穩定。

澳洲國立大學太平洋事務專家史密斯（Graeme Smith）表示，中國正企圖擴大對海外華人的影響力，而警察在海外是「非常有用的耳目」。

他說：「這攸關境外管控…（中國警察也）盯著吉里巴斯的國內政治和外交夥伴。」

阿瑞提艾拉還說，中國警察沒有涉入吉里巴斯境內的中國公民安全問題；中國大使館消息人士也否認當地設有中國警察站。

吉里巴斯2019年與台灣斷交，改與中國建交，總統馬茂（Taneti Maamau）鼓勵中國投資當地基礎設施。吉里巴斯將於今年舉辦全國大選。（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）1130223