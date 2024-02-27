美媒：中國囤積製造設備 為下階段晶片戰準備

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（中央社台北27日電）中國正積極囤積晶片製造設備，為晶片戰下一階段做準備，這給西方和日本供應商帶來巨大利潤，但美媒直言這是「福禍相依」，目前雖獲得巨大銷售額，但長期而言與中國競爭風險倍增，尤其是在低端技術領域。

華爾街日報今天報導，中國企業正忙著囤積晶片製造設備零部件。這給西方和日本供應商帶來了巨大的利潤，但也預示著未來的發展令人擔憂。

日本晶片設備製造商東京威力科創（Tokyo Electron）是最新一家從中國大肆採購中獲益的公司，上一季淨銷售額中近半來自中國，當季在中國銷售額年增達一倍。

去年中國展現強勁需求，中國海關數據顯示，2023年中國半導體設備進口額年增14%，達到近400億美元（約新台幣1兆2000億元）。主因之一是中國晶片製造商爭相儲備設備，例如購買曝光機，因預計西方將實施更嚴格出口限制。

中國海關數據顯示，2023年中國從荷蘭進口的曝光機年增近3倍，其中荷蘭的艾司摩爾（ASML）去年對中國淨銷售額增長2倍。

先前艾司摩爾已無法向中國銷售其最先進的極紫外光曝光機（EUV），而最新的政策限制也將無法再向中國出口非先進的設備。艾司摩爾表示，今年約有10%至15%的對中銷售可能受到影響。

報導指出，中國生產最先進製程晶片的計畫雖受到制裁措施的阻礙，但中國企業正專注在更成熟製程的技術，且晶片製造設備的生產商另一個長期風險是，中國正在努力擺脫對西方供應的依賴，雖然需要很長時間才能在一些關鍵技術上迎頭趕上，但在一些細分領域，中國供應商已經可以趕上。

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例如中微半導體設備生產的蝕刻工具用於晶圓繪製電路圖形。中微估計，其關鍵的蝕刻設備銷售額最新年增可達49%。2023年，中微公司蝕刻設備新訂單增長60%，顯示出持續成長的態勢。

報導認為，對於西方和日本的晶片設備製造商來說，對中國的出口限制是「福禍相依」。目前這些製造商獲得巨大的銷售額。但長期風險正在倍增，尤其是在低端技術領域。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1130227