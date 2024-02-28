俄媒：反對派領袖納瓦尼的律師短暫被捕 已獲釋

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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯新聞媒體報導，已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的律師杜布科夫（Vasily Dubkov）在莫斯科被短暫逮捕後已獲釋。

杜布科夫告訴俄國獨立媒體Verstka，他已獲釋。Verstka說，杜布科夫未評論他遭拘捕的原因，僅表示這妨礙他做為律師的活動。

「歐洲新報」（Novaya Gazeta Europe）和獨立媒體SOTA報導律師杜布科夫被捕的消息。「歐洲新報」是俄羅斯最重要獨立報「新報」（Novaya Gazeta）的歐洲版。

納瓦尼的母親柳德米拉‧納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya）上週公開籲請當局歸還她兒子的遺體時，杜布科夫曾陪伴協助。

納瓦尼的發言人24日表示，納瓦尼「備受折磨」的遺體已移交給他的母親。

納瓦尼的發言人今天稍早說，他的團隊尚無法找到靈堂或其他場地，讓人們前來向納瓦尼致哀，一個場地的人員表示，「殯葬業者被禁止為我們提供服務」。

47歲的納瓦尼是俄羅斯最知名反對派政治人物，16日在北極流放地（penal colony）突然死亡，享年47歲。納瓦尼的盟友和家人指控克里姆林宮謀殺他，對此克宮憤怒駁斥。（譯者：陳政一）1130228