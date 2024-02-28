越南水上木偶戲藝師揭秘 冬天下水不怕冷有撇步

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（中央社記者陳家倫河內28日專電）水上木偶戲是越南傳統藝文表演，迄今已上千年歷史。藝師隱身竹簾後面、站在水中舞弄木偶無論晴雨寒暑，遇寒流就先喝魚露或吃生薑再上場，據說就不怕冷，宛如「神護體」。

水上木偶戲是越南水田文化的表徵之一，這項傳統技藝發源於北部紅河三角洲，因當地湖泊、池塘、水田遍布，遇上農閒或河水氾濫時，農民們便在水中搭起棚子，舞弄木偶娛樂眾人，滿足庶民的精神生活需要。

位於河內市還劍湖畔的昇龍水上木偶劇院，一年四季幾乎每天都有各國旅客前來爭睹，然而相較於劇院的室內演出，在阡陌交錯的稻田裡上演的戶外水上木偶戲，才更能體驗越南原汁原味、野生正宗的版本。

河內市東英縣瑞林鄉陶淑村（Dao Thuc）以水上木偶戲聞名，在長期的耳濡目染下，村民們不管從事任何行業，多能登台舞弄木偶。全村在過去300多年來一代代接力，撐起陶淑水上木偶戲坊，並常受邀至各地演出。

陶淑水上木偶戲坊文化處處長兼藝人阮世毅（Nguyen The Nghi）說，戲坊由陶登謙（Dao Dang Khiem）（本名阮登榮，Nguyen Dang Vinh）創立，他告別官場後，把這項技藝帶回家鄉陶淑村，被家家戶戶當成傳家寶。

在早期，陶淑水上木偶戲坊只在節慶、農曆新年才演出，或是在當局安排下巡演，主要偏向政治和文化宣傳，近年來才與旅行社合作接受國內、外旅客預訂，COVID-19疫情前，每年約可接待5000名國際旅客到村子裡欣賞演出。

轉向商業化之後的水上木偶戲內容更豐富多元，迄今共有20多個劇本，包括與越戰有關的「河內12晝夜空中奠邊府大捷」，另外也有神話傳說的古裝劇，以及因應時事推出的越南聲索海上主權劇碼。

儘管水上木偶戲在陶淑村內登場無數次，然而每當樂聲響起，鄰里們就會扶老攜幼來欣賞，小販見人潮聚集就在周邊做起生意，炸熱狗、射飛鏢、茶水攤、畫石膏攤位林立，宛如小型園遊會，成了村子裡的盛事。

每當鑼鼓聲與樂聲響起，藝師們便站在水深及膝的水亭內、隱身竹簾後方拿著竹竿舞弄木偶，陽光被竹簾遮蔽，水亭內成了暗房，藝師就這樣對著位於亮處的觀眾演出，自然看得一清二楚，一場戲往往需要30至45分鐘。

目前到訪欣賞的國際旅客以美國、法國最多，且1人就可成團，價位依觀眾多寡決定，1至2人小團為120萬越南盾（約新台幣1500元），51人以上大團為600萬越南盾。若要有樂團現場演唱伴奏，須外加250萬越南盾。

60歲的阮德強（Nguyen Duc Cuong）擔任陶淑水上木偶戲坊的藝師屆滿40年，他說，從事這門技藝最辛苦的地方在於，寒流來襲時仍得穿著短褲下水表演。但別擔心，藝師們自有一套強身保暖的「神護體」秘訣。

阮德強指出，冬天演出前，藝師們都會透過飲用魚露或大口吃生薑加強血液循環。儘管如此，長時間站在水中演出仍不輕鬆，且一場下來獲得的報酬僅數十萬越南盾，能堅持40年，憑的全是延續文化的使命感。

只是隨著時代變遷，越南年輕人對於傳承這項傳統技藝的熱情不如以往，加上收入不豐吸引力相對有限，水上木偶戲的傳承也面臨斷層。在這種情況下，阮世毅觀察，這項藝術的靈魂與特色將會逐漸流失。

住在河內市中心的鄧氏水（Dang Thi Thuy）過去20多年來都沒親眼看過水上木偶戲，直到近日至男友家走春時，終能一睹風采。她說，藝師們在水中操縱木偶很不容易，這是越南對外推廣形象的響亮名片。（編輯：張芷瑄）1130228

河內市東英縣瑞林鄉陶淑村（Dao Thuc）以水上木偶戲聞名，村人們在過去300多年來一代代撐起了陶淑水上木偶戲坊，近年來與旅行社合作，COVID-19疫情前，每年約可吸引5000名外國旅客到訪看戲。中央社記者陳家倫河內攝 113年2月28日

水上木偶戲是越南水田文化的表徵之一，這項傳統技藝發源於北部紅河三角洲，迄今已有上千年歷史，劇本往往充滿農業社會的元素。中央社記者陳家倫河內攝 113年2月28日

前往越南鄉村欣賞在阡陌交錯的稻田裡上演的戶外水上木偶戲，才更能體驗越南原汁原味、野生正宗的版本。中央社記者陳家倫河內攝 113年2月28日