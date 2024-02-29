馬來西亞度假感染入院 挪威國王病情好轉

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（中央社蘭卡威29日綜合外電報導）挪威國王哈拉德五世的辦公室表示，87歲的他健康狀況不佳，在馬來西亞度假期間因感染住院，目前病情正在「好轉」中。

法新社報導，挪威王室昨天表示，國王哈拉德五世（King Harald V）將繼續留在蘭卡威（Langkawi）的醫院，目前還不清楚他何時返國。

聲明指出，哈拉德五世的「私人醫師在蘭卡威，並證實國王感染的情況正在好轉。國王陛下在醫院得到很好的照顧，正在接受良好的治療」。

聲明補充道：「國王陛下將於醫院再住幾天，目前還沒對回國事宜做出任何決定。」

馬來西亞國家通訊社馬新社（Bernama）引述不具名消息來源，稱哈拉德五世目前住在醫院的皇家套房。

根據挪威王室的行事曆，哈拉德五世下一次的工作安排是在3月8日，屆時他要在奧斯陸與挪威政府內閣會面。

哈拉德五世是歐洲最年長的君主，今年2月滿87歲，需要柺杖才能行走，近年來患有許多疾病，當中包括動了心臟手術和各種呼吸上的問題。

在哈拉德五世缺席期間，會由50歲的王儲哈康（Crown Prince Haakon）暫代職務。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1130229