為古巴從事間諜活動逾40年 前美國大使羅查將認罪

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）法庭紀錄今天揭露 ，前美國駐玻利維亞大使羅查將對數十年來為古巴從事間諜活動的指控認罪。司法部形容這是外國特工對美國政府影響最大、持續時間最長的滲透活動之一。

羅查（Victor Manuel Rocha）曾在2000年至2002年擔任美國駐玻利維亞大使，去年12月被指控犯有多項聯邦罪行，包括充當非法外國特工和使用以詐欺手段獲得的護照。

美國指控羅查自1981年以來一直秘密支持古巴及其針對華盛頓的秘密情報蒐集任務。

根據美國線上法庭紀錄系統的一則紀錄，羅查2月中表示不認罪，案件各方今天宣布他「將改變他的答辯」。 紀錄中還說，這個案子定在4月12日宣判。

羅查在去年12月被捕。他的法律代表沒有立即回應置評請求。

司法部起訴羅查時說，他從1981年至2002年在美國國務院工作。司法部還說，羅查1994年至1995年在白宮國家安全會議任職，並於2006年至2012年左右擔任美軍南方司令部（U.S. Southern Command）司令顧問。

根據法庭文件，羅查在2022年和2023年與一名偽裝成古巴情報總局（General Directorate of Intelligence）秘密代表的臥底聯邦調查局（FBI）幹員一系列會晤中，承認他為古巴工作幾十年。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130301