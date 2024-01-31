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FBI控中國駭客企圖攻擊美國基礎設施 局長將赴眾院作證

2024/1/31 21:59（1/31 22:16 更新）
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美國聯邦調查局局長瑞伊。（路透社）
美國聯邦調查局局長瑞伊。（路透社）
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊今天將前往眾議院作證，指出與中國政府有關的駭客正瞄準美國的關鍵基礎設施，準備對美國人造成「實際」傷害。

路透社報導，瑞伊（Christopher Wray）表示，污水處理廠、電網、石油和天然氣管線及交通樞紐都是中國支持駭客的行動目標，而這些行動「嚴重缺乏公眾關注」。

他將在美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）舉行的聽證會中作證。

根據FBI提供的部分證詞內容，瑞伊將告訴該委員會：「中國駭客正鎖定美國的基礎設施，準備在中國決定發動攻擊時，對美國公民和社群造成嚴重破壞和實際傷害。」

中國外交部並未立即回應置評請求。

在瑞伊這番警告的前一天，路透社披露美國政府近月來發動一項對抗中國駭客組織伏特颱風（Volt Typhoon）的行動，美國官員稱，該組織一直在監視美國的基礎設施網路。

瑞伊曾多次表示，中國政府試圖透過間諜活動、盜竊智慧財產權和進行網路攻擊來削弱美國。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130131

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