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俄駐日大使懸缺逾1年後 新任大使諾茲德列夫到任

2024/3/4 15:06
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（中央社東京4日綜合外電報導）日本與俄羅斯的關係在俄國入侵烏克蘭後明顯惡化，俄國駐日大使一職懸缺年餘後，新任大使諾茲德列夫（Nikolai Nozdrev）昨天終於抵達東京履新。

日本放送協會（NHK）報導，俄國前駐日大使格魯金（Mikhail Galuzin）於2022年11月離任後，該職位懸缺超過1年，如今新任大使終於上任。

駐日俄國大使館消息人士透露，新任大使諾茲德列夫昨天飛抵東京的羽田機場。

諾茲德列夫於1994年進入俄國外交部，曾派駐澳洲等地，2018年起擔任外交部第三亞洲司司長，並於今年1月獲俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）任命為駐日大使。

據日本電視台（Nippon TV），諾茲德列夫的日語流利，曾參與對日本政府的漁業談判。

另一方面，日本駐俄大使武藤顯已在2023年12月到任。

俄國2022年2月入侵烏克蘭之後，日本對俄祭出制裁，引起俄方不滿，也導致俄國宣布中斷日俄和平條約談判，雙方關係持續惡化。（譯者：楊惟敬/核稿：施施）1130304

#日本
#俄烏戰爭
#俄羅斯
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