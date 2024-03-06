2俄將領涉攻擊烏基礎設施 國際刑事法院發逮捕令

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（中央社海牙5日綜合外電報導）國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）今天指出，他們就烏克蘭戰爭中俄羅斯攻擊烏克蘭電力基礎設施等罪名，對2名高階俄羅斯將領發出逮捕令。

國際刑事法院去年3月以俄羅斯2022年2月侵略烏克蘭後驅逐烏國孩童的戰爭罪指控為由，對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）發出國際逮捕令，今天再對2名高階俄國將領發出逮捕令，是國際刑事法院對俄烏戰爭採取的最新舉措。

國際刑事法院發出逮捕令的2名對象分別為俄羅斯陸軍中將科比拉什（Sergei Ivanovich Kobylash）和海軍上將索科洛夫（Viktor Nikolayevich Sokolov），他們涉嫌在2022年10月至2023年3月間犯罪。

國際刑事法院表示，這兩個人「據稱各自應對指揮攻擊平民目標的戰爭罪負責」，還被控犯下危害人類罪。

國際刑事法院指出，他們有理由認為這2名犯嫌要對至少從2022年10月10日起至2023年3月9日期間，針對烏克蘭電力基礎設施發動飛彈攻擊等事負責。

國際刑事法院表示，在這段期間，俄軍據稱對烏克蘭多處發電廠和變電所發動攻擊。

總部位於荷蘭海牙（The Hague）的國際刑事法院透過聲明指出：「有合理的理由認為，他們對前述犯行負有個人刑事責任。」

聲明指出，這兩人不是直接實施攻擊，就是下令實施攻擊，或者未能「對麾下部隊進行適當控管」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對於國際刑事法院的行動表示樂見，稱此舉對俄羅斯指揮官傳達一項訊息，即針對平民和關鍵基礎設施的攻擊，「正義終將獲得伸張」。

根據俄羅斯國防部官網檔案，58歲的科比拉什為俄羅斯核嚇阻系統相關的空軍部隊指揮官；根據61歲索科洛夫官方自傳，他是俄羅斯黑海艦隊司令。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1130306