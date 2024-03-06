日本公司保管名錶疑私吞 負責人遭警方通緝

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本大阪市內一間公司提供出租民眾持有的高級腕錶服務，今年初突然宣布解散後有物主紛紛反映這間公司未「物歸原主」。日本警方今天以業務上侵占的嫌疑通緝這間公司的負責人。

日本放送協會（NHK）報導，這間公司提供的服務為保管民眾所有的勞力士等品牌的高級腕錶，並將這些手錶出租給想使用的人，而物主也可以根據腕錶的等級每月從這間公司獲得保管金；租用名錶的民眾，則向這間公司支付租金。

這間公司標榜「享受全新形式的手錶生活」吸引顧客。根據官網介紹，公司2021年1月開始提供服務並快速成長，2023年8月保管的手錶達1500支。

不料今年1月31日，業者突然在官網宣布公司解散，停止服務。隨後，使用這間公司服務的腕錶所有者相繼反映「拿不回交予保管的腕錶」。

搜查相關人士透露，東京都、大阪府等日本13個地區的警察單位至今總共受理超過40起以上的受害者申告，並已展開調查。

報案內容包含，有物主宣稱「拿不回價值數千萬日圓的手錶」，或是「交付保管的腕錶被拿到網路上拍賣」。

日本警方正朝詐欺、業務上侵占等嫌疑偵辦此案，而這間公司的社長等人目前下落不明。

NHK的記者於1月前往這間公司位於大阪市內的所在地，按電鈴後無人應答，也未回應電子郵件採訪要求，至今均未對此回應。

朝日新聞報導，東京警視廳表示，東京都內2月之後至3月5日受理了27起受害者申告，初步了解約70支被保管的腕錶（價值相當約1億日圓）被變賣。

此外，東京警視廳搜查2課透露，這間公司的前負責人小湊敬濟今年1月將都內一名男子去年12月交給公司保管的1支勞力士手錶，以65萬日圓賣給大阪府內的二手商，有侵占之嫌。

東京警視廳今天已以業務上侵占的嫌疑通緝小湊敬濟，不過他疑似已逃亡海外，因此警方預計發布國際通緝。

約190名腕錶所有人組成的互助團體表示，截至2月27日約有900支、價值總共約19億日圓（約新台幣4億元）的腕錶未歸還。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1130306