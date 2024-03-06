荷媒曝看守政府設專案代號「貝多芬」防ASML外移

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（中央社記者田習如布魯塞爾6日專電）荷蘭媒體披露政府設立秘密專案代號「貝多芬」，以設法留住荷蘭的半導體之光艾司摩爾（ASML）。荷蘭新國會由極右派勝出，艾司摩爾可能擔心外來人才政策變化而傳出可能外移部分業務到法國。

荷蘭「電訊報」（De Telegraaf）今天凌晨獨家刊出這樁內幕，引起各家荷媒跟進，艾司摩爾對此未作回應。荷蘭經濟部發言人則表示，內閣為了荷蘭社會、經濟與勞工利益，常態性的與企業接觸，但拒絕談論特定企業，未正面回應是否存在「貝多芬」專案。

荷蘭國會去年11月改選，反移民的極右派自由黨（PVV）獲得最多席次，但與他黨聯合組閣的協商進度仍在進行中。綜合荷媒報導，艾司摩爾近期向看守內閣提出一些期待，並述及可能擴張到法國等國，讓政府緊張起來。

艾斯摩爾是全世界半導體設備市占最高的企業，全球員工約4萬2千人，其中超過一半在荷蘭，但荷蘭的員工約40%來自他國。荷媒指出，艾司摩爾擔心荷蘭引進知識型移民的政策計畫將隨政府換屆而退場，會使得他們雇用外來人才更困難。

艾斯摩爾即將退休的執行長韋尼克（Peter Wennink）曾在1月表達對荷蘭經商環境的憂慮。他說：「你看到會讓需要國際人才的跨國運作企業更困難的各種動向。」

有古典音樂「樂聖」之稱的作曲家貝多芬（Ludwig van Beethoven）在德國出生，與荷蘭的淵源是祖父來自現在的比利時荷語區，因此名字為荷蘭語。（編輯：韋樞）1130306