美費城高中生公車站遇襲8傷 大眾運輸4天4起槍擊

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（中央社費城6日綜合外電報導）美國賓州費城警方表示，8名高中生今天放學後等搭公車時中彈受傷，當時一群歹徒從汽車上跳下來朝他們開槍，這是費城4天來第4起大眾運輸系統槍擊事件。

美聯社報導，費城（Philadelphia）警方在記者會上說，至少1名學生在公車站受重傷，這名16歲學生中了9槍，其他人則情況穩定。先前3天的槍擊事件則都傳出有1人身亡。

警方說，這些東北高中（Northeast High School）學生年齡為15歲到17歲不等，今天下午3時左右在等公車時，有3人從停在現場等候的汽車下來，朝他們開了30多槍，警方獲報後趕赴現場。

費城前3天也都傳出大眾運輸系統槍擊事件。

昨天事件發生在晚間6時35分左右，警方說當時有兩名公車乘客發生口角，然後爆發肢體衝突。其中一人下車後，轉身拿出9公釐手槍開了兩槍，打中37歲男子屈雷頓（Carmelo Drayton），此人不久後在醫院不治。

警方說，這名槍手戴著大眾運輸系統禁止佩戴的面具，隨後逃逸。當局仍在調查可能的犯案動機，目前未傳出有其他人受傷。

此外，本月3日晚間11時30分左右，兩名乘客下公車後，其中1名27歲男子被另一人殺害。目擊者稱兩人在案發前曾發生爭執，但警方仍在調查動機。

費城本月4日也發生公車站槍擊事件，一名17歲學生罹難，另有4人受傷。受害者包括兩名搭公車的女子。

費城警方今天表示，目前尚未有人因這些槍擊事件遭到逮捕。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130307