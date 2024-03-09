特斯拉德國工廠疑遭縱火停擺 員工代表稱下週復工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德國格林海德8日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）位於德國首都柏林附近的工廠因故停電而暫停生產後，員工代表會（works council）主席施密茲今天說，這座工廠將在下週恢復運作。

路透社報導，位於格林海德（Gruenheide）的這座特斯拉歐洲「超級工廠」（Gigafactory）自5日以來一直處於關閉狀態，因為附近的一座電塔起火造成停電，警方正朝縱火方向進行調查。

德國警方表示，名為「火山集團」（Volcano Group）的極左派組織寄來一封信，聲稱起火是他們所為，警方相信內容屬實。

施密茲（Michaela Schmitz）在這座電動車製造廠對聚集的數百名員工說：「我們將在下週恢復工廠運作。」有些員工還舉著布條，上面寫著「我們不會被關閉！」

施密茲並表示：「我們（這座工廠）的歷史除了有許多傑出成就篇章，也將包括這場攻擊的一個黑暗篇章，但這不會讓我們停止。」

這場攻擊造成工廠1萬2500名員工前途未卜，也使得特斯拉無法維持一週約6000輛車的產量，估計損失至少數億歐元。

特斯拉這座工廠多年來一直受到一些當地居民和環保人士的批評，他們擔心工廠對環境帶來衝擊。

施密茲表示，工廠員工很快將收到復工相關訊息，但她未提供任何有關可能時間點的進一步細節。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1130309