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伊朗及秘魯人士疑將攻擊以色列公民 遭警逮捕

2024/3/10 10:26
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（中央社利馬9日綜合外電報導）秘魯有關單位逮捕了兩名分別為伊朗籍和秘魯籍人士，但推翻了他們計劃於即將登場的亞太經濟合作會議（APEC）論壇攻擊1名以色列人士的初步假設。

路透社報導，不過APEC秘魯辦公室發布聲明說，這兩人的落網避免了1起針對外籍商人的攻擊事件。APEC秘魯辦公室目前與秘魯外交部相連。

秘魯內政部發言人同樣排除了遭捕人士與峰會的關聯。

秘魯警察首長阿里歐拉（Oscar Arriola）在記者會中表示，他們從國際情報機構取得有關1名3月初抵達秘魯的伊朗公民「敏感」情資，在配合調查後，著手展開逮捕行動。

阿里歐拉表示：「我們必須迅速行動，因為（這名伊朗人）在組織了恐怖組織來剷除1名以色列公民之後，今天就將返回伊朗。」

其他警方消息人士先前指出，初步調查結果顯示APEC論壇可能發生針對以色列人的攻擊。

阿里歐拉表示，他們是在7日逮捕56歲伊朗人阿吉齊（Majid Azizi）和1名秘魯人士。阿里歐拉並說，阿吉齊也透過婚姻關係而取得秘魯國籍。

阿里歐拉表示，當局已經掌握遭攻擊鎖定的以色列人士身分，但基於維安，他們選擇不透露這個人的姓名。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130310

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