戴克辛獲假釋後首個公開行程 遠赴家鄉泰北清邁

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（中央社記者呂欣憓曼谷14日專電）曾流亡海外的泰國前總理戴克辛去年返國後因貪汙案坐牢，日前獲假釋。他今天遠赴家鄉清邁，獲得紅衫軍支持者歡迎。這是戴克辛假釋後首個公開行程，是否獲特殊待遇引起關注。

戴克辛（Thaksin Shinawatra）今天在執政黨為泰黨（Pheu Thai）主席、么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）和女婿陪同下抵達清邁，進行為期3天的清邁之旅。

戴克辛一行人搭乘私人飛機抵達清邁機場，不少紅衫軍支持者到場歡迎戴克辛，戴克辛身穿藍色襯衫和牛仔褲，脖子上戴著頸圈，除了家人外，陪同的還有一名護士。

現身歡迎戴克辛的還有他的妹婿泰國前總理頌猜（Somchai Wongsawat）、胞妹瑤瓦帕（Yaowapa Wongsawat）、清邁府尹尼拉（Nirat Pongsitthaworn）和農業部長塔馬納（Thamanat Prompow）等人。

戴克辛在清邁停留這3天預計會有親朋等拜訪他，明天將造訪安葬他家族祖先的寺廟。

曼谷郵報（Bangkok Post）和泰國公視（Thai PBS）報導，反對黨前進黨（Move Forward）的眾議員藍希曼（Rangsiman Rome）今天則表示，政府宣稱戴克辛健康狀況不佳所以獲得假釋，但戴克辛假釋後沒多久就能造訪清邁，不禁會讓民眾懷疑戴克辛是否真如政府所說的健康狀況有問題。

民主黨（Democrat）發言人拉梅（Ramet Rattanachaweng）表示，民眾都在看戴克辛是否獲得特殊待遇，戴克辛仍在假釋中，如果戴克辛獲得超過規定的待遇，司法部門必須要向大眾解釋。

今年74歲的戴克辛2001年2月出任泰國總理，2006年9月19日軍方發動政變，當時在紐約出席聯合國大會的戴克辛被解職，軍方接管政府，戴克辛流亡海外。2008年戴克辛短暫返國，之後再度流亡。

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泰國去年5月14日國會眾議院選舉後，和戴克辛淵源深厚的為泰黨獲得組閣機會，睽違15年後，戴克辛去年8月22日再度返抵泰國，由執法人員陪同前往最高法院。戴克辛因多起貪汙案被判10年有期徒刑，合併執行8年，隨後被送往曼谷監獄（Bangkok Remand Prison）。

但戴克辛當時入監不到1天，矯正署8月23日凌晨便因戴克辛出現失眠、胸口緊繃、高血壓及低血氧等症狀，讓戴克辛轉往設備較佳的警察醫院（Police General Hospital），隨後申請王室特赦，獲准刑期從8年減為1年，並因健康因素獲准假釋，今年2月18日離開警察醫院回到家中。（編輯：韋樞）1130314