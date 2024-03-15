應對中國電動車挑戰 日產本田擬建戰略夥伴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京15日綜合外電報導）日本汽車大廠日產（Nissan）及本田（Honda）今天宣布，雙方同意探討如何在電動車及其他領域建立戰略夥伴關係。

法新社報導，分析師指日產和本田此舉是為了趕上其中國對手。當中國在發展電動車方面搶先一步，日本企業因更聚焦混合動力車而落後。

日產及本田透過聯合聲明說：「兩家企業必須結合自身強項，研究未來進行合作的可能性；基於這樣的信念，我們已達成相關共識。」

日產與本田表示，它們探究合作可行性的範疇，包括汽車軟體平台、電動車相關核心零部件及輔助產品。

2022年，電動車在中國新車銷售的占比高達20%。而在中國汽車廠商強力助攻下，中國去年超越日本成為世界最大汽車出口國。

根據其他媒體的報導，隨著銷量衰退，本田與日產甚至正考慮在中國減產。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130315