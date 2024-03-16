巴西數學人才供不應求 大學企業爭搶

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（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）巴西近年數學、統計學、數據科學等專業人才供不應求，相關領域畢業生平均每人有3個職缺，有企業連大二學生也想招聘；麥肯錫顧問公司分析，近年新技術的普及造成相關職缺大增。

巴西資訊和通訊科技公司協會估算，在數據科學、統計學、計算和演算法相關領域，每年約創造近16萬個新工作機會，但巴西每年只有5萬3000名畢業生具備企業所需技能，意即平均每人有3個職缺。

巴西資訊和通訊產業員工的月薪約巴西幣6000元（約新台幣3萬7950元），幾乎是全國平均月薪1600元的3倍；有些公司甚至為更有經驗和合格的專業人士支付雙倍、3倍或更高的薪水。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）引述全球管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）全球科學、技術和數位主管麥納蒂（Keith McNulty）的分析說，「數學家的時代來臨了」。

麥納蒂指出，由於新科技的普及，許多公司和組織開始處理大量數據，使得近10年市場對數學人才的需求開始增加，他們的就業機會也加倍成長。

市場對數學和相關領域專業人士的高需求產生連鎖反應，大學開始在高中學校課堂上尋找有前途的青少年，公司甚至招聘還不了解行業基本知識的大二學生。

BBC巴西新聞網報導，住在巴拉納州（Paraná）內陸城市的18歲高三女生利馬（Paula Eduarda de Lima），2年前收到巴西極富盛名的FGV大學電子郵件，邀請她參加入學考試，如果通過，即可獲得獎助學金，前往里約修讀數據科學與人工智慧。

利馬在2021年獲得巴西公立學校數學奧林匹克競賽（OBMEP）銀牌時引起人們注意，之後連續2年也在巴西天文學奧林匹克競賽（OBA）獲得金牌。

利馬出清寒，父母都是農民，她決定接受邀請並通過入學考，目前已是大二學生。利馬和其他獲獎助學金的學生住一起，每月獲得2400元的資助。

利馬認為數學是「在生活中成長」的一種方式，未來她希望在大公司從事數據分析工作，或在大學擔任研究員。（編輯：陳慧萍）1130316